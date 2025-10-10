MAUA la realtà aumentata arriva a Favara | 27 murales diventano opere digitali interattive

Agrigentonotizie.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Favara si prepara a diventare un laboratorio di arte e tecnologia. Dall’11 ottobre, infatti, la città simbolo della rigenerazione urbana a base culturale accoglierà una nuova sede del MAUA, il Museo di Arte Urbana Aumentata nell’ambito del progetto nazionale “MAUA Special Edition”.Ventisette. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Arriva a Favara, MAUA: il Museo di Arte Urbana Aumentata - A partire dall'11 ottobre 2025, Favara si trasforma in un crocevia pulsante di immaginari e visioni ad alto contenuto artistico e tecnologico diventando una delle nuove sedi del MAUA Museo di Arte Urb ...

Diamante diventa un museo a cielo aperto in realtà aumentata: apre MAUA, tra street art e digitale - Dall'11 ottobre, 25 murales storici della città calabrese prendono vita grazie alla realtà aumentata.

