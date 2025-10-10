Maturità il bonus di 3 punti si ottiene ora con 90 punti invece di 97 | approvato emendamento bipartisan al Decreto Scuola
La Commissione Cultura del Senato ha approvato un emendamento bipartisan che modifica in modo significativo le regole dell'esame di Maturità. La novità riguarda il meccanismo di assegnazione del bonus di tre punti che può portare gli studenti al massimo dei voti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: maturit - bonus
Maturità 2026: addio approccio interdisciplinare, tornano le vere materie. I punti bonus saranno massimo 3 - Stop ai collegamenti forzati, saranno quattro le materie all’orale, scelte dal MIM. Lo riporta skuola.net