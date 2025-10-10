L’università della formazione permanente (Uniforpe) non è soltanto un luogo di apprendimento, ma un progetto culturale e sociale che promuove il diritto alla conoscenza lungo tutto l’arco della vita. A spiegarlo nel presentarne il 30esimo anno accademico è l’avvocato Maurizio Mattioli presidente della Società Operaia organizzatrice della citata università con il contributo dell’amministrazione comunale che, secondo lo stesso presidente Mattioli, fin dall’inizio ne ha apprezzato le finalità come momento di crescita e di formazione personale per coloro che la frequentano e come luogo di incontro e socialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattioli: "Offerta formativa pensata per tutte le età"