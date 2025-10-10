Mattinata di pulizia del parco dell' ex Bartoletti con i cittadini e le guardie ecologiche volontarie
Sabato 11 ottobre 2025, alle ore 14.30, le guardie ecologiche volontarie di Forlì e il Comitato di quartiere Musicisti – Grandi Italiani, in collaborazione con Alea Ambiente, promuovono l’iniziativa “Puliamo il nostro quartiere”. La giornata ecologica prevede la pulizia dell’area verde ex. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: mattinata - pulizia
Mercoledi 1 ottobre abbiamo organizzato, nella località di Punta Trettu nel Comune di San Giovanni Suergiu, una mattinata di pulizia della Spiaggia e della pineta adiacente, in un percorso di sperimentazione di un laboratorio di gruppo integrativo riflessivo su - facebook.com Vai su Facebook
Bergeggi, una mattinata di scoperta, gioco e pulizia della spiaggia per gli studenti a salvaguardia del nostro mare - X Vai su X
Operazione pulizia al Parco centrale: raccolti 22 sacchi di rifiuti, 52 bottiglie e una bici - Con l'autunno sono ripartite le "operazioni pulizia" del gruppo di volontari "Vogliamo una città pulita", con il patrocinio del Comune di Follonica. Riporta corrieredimaremma.it
Ex Muzio Gallo, partiti i lavori di pulizia del parco. Glorio: "L’obiettivo resta fare una casa di riposo" - In questi giorni sono partiti i lavori di pulizia del parco dell’ex ospedale Muzio Gallo, a San Paterniano di Osimo, a cura dell’Ast Ancona. ilrestodelcarlino.it scrive