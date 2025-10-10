Mattinata di incidenti a Isola Sacra | due scontri a pochi metri di distanza
Fiumicino, 10 ottobre 2025 – Due incidenti questa mattina a Isola Sacra: il primo è avvenuto alla “Madonnella” dove si sono scontrati un camion e una macchina. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 8:40. Secondo quanto si apprende non ci sarebbe nessun ferito. Sul posto è presente la Polizia locale per i rilievi di rito. L’altro incidente è avvenuto a poca distanza, di una 10 di metri circa: al semaforo difronte alla chiesa su via della Scafa si sono scontrate una moto e una macchina. Anche qui sul posto la Polizia locale. A causa di entrambi gli incidenti inevitabili le ripercussioni sul traffico, in quella che è un’ora di punta in una zona crocevia della città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: mattinata - incidenti
Conducente sviene alla guida dell'auto. Macchine cappottate: mattinata d'incidenti
?Mattinata di incidenti in E45, l'auto sbanda e resta pericolosamente nella corsia di sorpasso
Mattinata di incidenti: auto e moto si scontrano sulla SS36, traffico già in tilt
Incidenti stradali e caos sull’A29: autostrada bloccata dopo due incidenti Mattinata di disagi sull’autostrada #A29 #Palermo–Mazara del Vallo, paralizzata in entrambe le direzioni dopo due distinti incidenti tra #Carini #Capaci e #Mondello. Coinvolti più veicoli, - facebook.com Vai su Facebook
Mattinata di incidenti a Isola Sacra: due scontri a pochi metri di distanza - Alla Madonnella l'impatto tra un camion e un'auto. Lo riporta ilfaroonline.it
Fiumicino, l’addio a Simona Bortoletto investita e uccisa a Isola Sacra - Indagato per omicidio stradale Cristiano Maggetti, amico della vittima. Riporta rainews.it