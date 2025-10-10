Mattinata di incidenti a Isola Sacra | due scontri a pochi metri di distanza

Fiumicino, 10 ottobre 2025 – Due incidenti questa mattina a Isola Sacra: il primo è avvenuto alla “Madonnella” dove si sono scontrati un camion e una macchina. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 8:40. Secondo quanto si apprende non ci sarebbe nessun ferito. Sul posto è presente la Polizia locale per i rilievi di rito. L’altro incidente è avvenuto a poca distanza, di una 10 di metri circa: al semaforo difronte alla chiesa su via della Scafa si sono scontrate una moto e una macchina. Anche qui sul posto la Polizia locale. A causa di entrambi gli incidenti inevitabili le ripercussioni sul traffico, in quella che è un’ora di punta in una zona crocevia della città. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it