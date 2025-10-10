Matteo Vendramin scomparso a 31 anni la sorella disperata | Doveva fare una visita per un dolore alla pancia Due anni fa abbiamo perso papà

Di Matteo Vendramin non si hanno più notizie da tre giorni: le forze dell?ordine lo stanno cercando da quando è scomparso, pattugliando la zona con tutta la. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Matteo Vendramin scomparso a 31 anni, la sorella disperata: «Doveva fare una visita per un dolore alla pancia. Due anni fa abbiamo perso papà»

In questa notizia si parla di: matteo - vendramin

Primo piano | Si intensificano le ricerche di Matteo Vendramin: è in arrivo la Protezione civile regionale - facebook.com Vai su Facebook

Matteo Vendramin, residente a Conegliano, ieri si è allontanato da casa in auto. Da allora non si hanno sue notizie #Veneto #Treviso #Cronaca #Inevidenza - X Vai su X

Matteo Vendramin scomparso a 31 anni, la sorella disperata: «Doveva fare una visita per un dolore alla pancia. Due anni fa abbiamo perso papà» - Di Matteo Vendramin non si hanno più notizie da tre giorni: le forze dell’ordine lo stanno cercando da quando è scomparso, pattugliando la zona con tutta la tecnologia disponibile e i cani molecolari, ... Scrive msn.com

Ricerche in corso a Conegliano: 31enne scomparso dal 7 ottobre - Matteo Vendramin, residente a Conegliano, ieri si è allontanato da casa in auto. Segnala nordest24.it