Matteo Forner muore a 45 anni schiacciato dalla pressa per l' uva Il consigliere comunale stava controllando il macchinario nell' azienda di famiglia

Ilgazzettino.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTELCUCCO (TREVISO) - Incidente mortale sul lavoro nella serata di venerdì 10 ottobre all'azienda agricola e agriturismo Pat del Colmel dove Matteo Forner, 45 anni, è rimasto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

matteo forner muore a 45 anni schiacciato dalla pressa per l uva il consigliere comunale stava controllando il macchinario nell azienda di famiglia

© Ilgazzettino.it - Matteo Forner muore a 45 anni schiacciato dalla pressa per l'uva. Il consigliere comunale stava controllando il macchinario nell'azienda di famiglia

In questa notizia si parla di: matteo - forner

matteo forner muore 45Matteo Forner muore a 45 anni schiacciato da una pressa per l'uva. Il consigliere comunale stava controllando il macchinario - Incidente mortale sul lavoro nella serata di venerdì 10 ottobre all'azienda agricola e agriturismo Pat del Colmel dove Matteo Forner, 45 anni, è ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Matteo Forner Muore 45