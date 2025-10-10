Mattarella | Pace sia nell' animo popoli

15.27 "La pace va acquisita nell'animo dei popoli, altrimenti non è pace. Da qui l'insistenza, frutto non di cieca ostinazione ma di lucida visione storica, per l'obiettivo dei due Stati per due popoli". Così il Presidente Mattarella al vertice Arraiolos su Gaza, a Tallin. "Le sofferenze resteranno iscritte nel DNA delle nuove generazioni".Serve "una prospettiva politica davvero storica, quindi coinvolgente per i palestinesi" che "rimuova gli alti rischi di nuove esplosioni di violenza", ha detto. L'Ue operi"con tempestività e una voce sola". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

