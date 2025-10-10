Mattarella visita i militari italiani in Estonia | La vostra missione di grandissimo rilie

AGI - "In questo contesto internazionale complesso, svolgete qui una missione di grandissimo rilievo che serve a garantire la pace; una missione per evitare che ci siano smottamenti pericolosi della situazione internazionale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi al personale italiano della base aerea di Amari, a una cinquantina di chilometri da Tallinn. Qui opera la Task force Air, composta da personale dell'Aeronautica Militare e dell'Esercito altamente specializzato. Nella base di Amari l'Italia ha assunto la responsabilità della sorveglianza dello spazio aereo baltico lo scorso primo agosto, nell'ambito delle attività della missione Nato di Enhanced Air policing. 🔗 Leggi su Agi.it

