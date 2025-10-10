mattarella torna a lucca a imt con cassese e cartabia

Nuova visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Lucca. Dopo quella avvenuta nel 2017, la più alta carica dello Stato sarà di nuovo in città il 18 novembre prossimo. Ad annunciarlo con un post e il sindaco Mario Pardini: "Sarà un grande onore ricevere il Presidente della Repubblica nella nostra città alla Scuola IMT Alti Studi Lucca". Sarà proprio per l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Istituto che Mattarella tornerà a Lucca nella chiesa di San Francesco (alle ore 11) in occasione del conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in "Cultural Systems" al professor Sabino Cassese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

