Mattarella scortato dai caccia | ecco cos' è successo al suo rientro dall' Estonia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha lasciato Tallinn per fare rientro a Roma. Al suo decollo dalla base militare di Amari l'aereo del Capo dello Stato è stato accompagnato dalla scorta d'onore due Eurofighter 2000. Il presidente si è recato a visitare il contingente italiano nell'installazione. "Sono qui per potervi salutare e ringraziare. In questo contesto internazionale complesso la vostra presenza qui, in un Paese alleato, per il sostegno alla sicurezza comune, anche nostra, è di grandissimo rilievo in questo momento. È una missione che serve a garantire la pace ed evitare che ci siano smottamenti pericolosi della situazione internazionale", ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Mattarella scortato dai caccia: ecco cos'è successo al suo rientro dall'Estonia

In questa notizia si parla di: mattarella - scortato

