Mattarella | ruolo Ue cruciale su pace e diritti no a spinte disgregative

Roma, 10 ott. (askanews) – Roma, 10 ott. (askanews) – “Il ruolo dell’Unione Europea è più che mai cruciale perché abbiano più forza a livello internazionale la promozione della pace, il rispetto dei diritti umani, la garanzia delle libertà fondamentali, la vigenza dello Stato di diritto, elementi fondamentali di un ordine che possa garantire il futuro della dignità dell’umanità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 40esimo convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti in un messaggio inviato al presidente dell’Associazione, Renato Balduzzi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

