Mattarella La salute mentale sollecita una responsabilità condivisa
ROMA - "Vivere con un disturbo psichico obbliga ad affrontare ogni giorno ostacoli nello studio, nel lavoro e nelle relazioni. Ostacoli spesso resi più duri dal pregiudizio e dall'esclusione sociale, frutto di una cultura che ancora fatica a comprendere il disagio e la malattia. Incoraggiare la prev. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mattarella visita il Centro di adroterapia oncologica di Pavia: “La vita e la salute sono le vere alternative”
Uccise un ladro in fuga, Mattarella firma la grazia per Massimo Zen per “motivi di salute”
Salute: Mattarella, 'curare disturbi psichici diritto fondamentale'
