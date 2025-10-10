Mattarella in Estonia visita base Nato di Amari

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Amari (Estonia), 10 ott. (askanews) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita in Estonia, è arrivato alla Base Nato di Amari dove ha salutato il contingente italiano impegnato nella Missione Baltic Air policing. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

mattarella in estonia visita base nato di amari

© Quotidiano.net - Mattarella in Estonia visita base Nato di Amari

In questa notizia si parla di: mattarella - estonia

Ucraina: Mattarella, 'missione italiana in Estonia garantisce pace in linea con Costituzione'

mattarella estonia visita baseLa visita ufficiale del Presidente Mattarella in Estonia - La diretta video - La visita ufficiale del Presidente Sergio Mattarella in Estonia: l'arrivo al vertice informale europeo Arraiolos, la tradizionale foto di famiglia e la visita alla base militare di Amari. Secondo video.corriere.it

Mattarella in Estonia visita base Nato di Amari - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita in Estonia, è arrivato alla Base Nato di Amari dove ha salutato il contingente italiano impegnato ... Si legge su libero.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Estonia Visita Base