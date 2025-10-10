Mattarella | Il ruolo della Ue cruciale per la garanzia delle libertà fondamentali

AGI - "Il  40esimo Convegno annuale  dell' Associazione Italiana dei Costituzionalisti, dedicato all' Unione Europea  a confronto con la  Costituzione della Repubblica italiana, sollecita temi di grande rilievo, a partire da quelli del  rafforzamento della democrazia europea, dell' integrazione  e della  dimensione sociale  del continente, aspetti che concorrono ad accrescere la  legittimazione dell'Unione  e a rinsaldare il senso di appartenenza e l' identità dei cittadini europei, contrastando istanze di disaffezione e spinte disgregative". Lo afferma il  Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al presidente dell'Associazione, Renato Balduzzi. 🔗 Leggi su Agi.it

