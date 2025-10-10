Matrimonio finisce in tragedia ad Alghero | la sposa scopre il tradimento durante la festa

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una giornata perfetta trasformata in incubo. Doveva essere una giornata da ricordare, ma nel giro di pochi minuti si è trasformata in un incubo. Ad Alghero, in provincia di Sassari, una cerimonia nuziale organizzata con cura in un elegante hotel sul mare si è conclusa con una scoperta sconvolgente che ha lasciato tutti gli invitati senza parole. Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, la festa – con oltre duecento ospiti, piatti tipici sardi, musica e balli fino a tarda notte – sembrava procedere nel migliore dei modi. La sposa, una quarantenne del posto, e lo sposo, trentenne di origini straniere, avevano invitato amici e parenti da tutta Italia e dall’estero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Matrimonio finisce in tragedia ad Alghero: la sposa scopre il tradimento durante la festa

In questa notizia si parla di: matrimonio - finisce

“Manca un dolce e il matrimonio finisce con una mega rissa. Il proprietario del locale è stato colpito con una sedia”: panico e sconcerto al ristorante

Dal "sì" sull'altare al banchetto trasformato in un ring: matrimonio finisce in rissa a Giardinello

Matrimonio finisce in dramma, muore lo sposo: “Lo avevano fatto per festeggiare, invece…” Orribile

Il matrimonio di Guido/Raoul Bova e poi? Stasera finisce «Buongiorno mamma !» 3: ecco come - X Vai su X

Stasera a #LaPromessa: mentre il loro matrimonio finisce in prima pagina, facendo infuriare Cruz, Jana e Manuel trascorrono la notte a casa di Antonio e Nica… - facebook.com Vai su Facebook

Matrimonio da incubo ad Alghero: si sposa e al ricevimento va a letto con un’altra – che cosa è successo - Lui si era appartato nella camera che avrebbe dovuto ospitare la “prima notte”: la moglie l’ha colto in flagrante ... Lo riporta lanuovasardegna.it

Matrimonio finisce in rissa tra “spintoni, calci e schiaffi”. Fanno le foto nel campo di girasoli e il contadino li picchia: sposi in ospedale - Sicuramente una coppia di sposi di Anagni farà fatica a scordare il proprio, dal momento che entrambi sono finiti in ospedale dopo essere stati ... Come scrive ilfattoquotidiano.it