La star della serie televisiva è stato estromesso dal cast dello show dopo gli ultimi pesanti capi d'accusa nei suoi confronti. David Del Rio lascia ufficialmente il cast della serie Matlock. L'attore, 38 anni, è stato licenziato in seguito alle accuse di aggressione sessuale nei confronti della collega Leah Lewis. I fatti sarebbero avvenuti a fine settembre e Del Rio è stato allontanato dal set della serie lo stesso giorno in cui è scattata la denuncia. L'indagine è partita subito dopo e il network ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro con l'attore. Il ruolo di David Del Rio in Matlock David Del Rio interpretava Billy Martinez, un avvocato associato di un prestigioso studio legale di New York, lavorando a . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matlock: David Del Rio licenziato dopo le accuse di molestie sessuali