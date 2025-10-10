Massa piromane recidivo Quattro incendi nella notte
Nella notte tra mercoledì e ieri i carabinieri di Massa Lombarda hanno arrestato un 21enne con l'accusa di avere tentato di appiccare quattro incendi ad alcune fioriere e all tende esterne di due bar del centro cittadino oltre ad alcuni cassonetti per la raccolta dei rifiuti posizionati nelle vicinanze di un supermercato e di un distributore di benzina. Il tutto è iniziato verso le 4 quando alcuni esercizi pubblici e un distributore di benzina sono stati interessati da tentativi di incendi appiccati in sequenza nell'arco di pochi minuti. Grazie all'intervento dei carabinieri delle Stazioni di Massa Lombarda, Bagnacavallo e del Radiomobile di Lugo e dei vigili del Fuoco lughesi, le fiamme sono state domate prima che si propagassero ai locali e alle abitazioni vicine.
Notte di follia quella di ieri a Massa Lombarda: dopo l'arresto del piromane 21enne, i Carabinieri sono stati impegnati da un altro caso particolare, il secondo nella stessa notte: si tratta di un inseguimento ad alta velocità, conclusosi con l'arresto per resistenza