Martinez Inter altra chance da titolare con l’Atletico Madrid | può conquistare la fiducia di Chivu il punto

Inter News 24 Martinez Inter, le ultime sul momento del portiere spagnolo ex Genoa dopo l’inizio di stagione con i nerazzurri. Tutti i dettagli. Josep Martinez avrà oggi una grande occasione nell’amichevole contro l’ Atletico Madrid per guadagnarsi spazio nella gerarchia dei portieri dell’ Inter secondo Tuttosport. Con Yann Sommer come estremo difensore titolare, Martinez avrà l’opportunità di mettersi in evidenza e dimostrare a Cristian Chivu di poter essere una valida alternativa. Finora, Martinez ha giocato due partite in campionato, ma non è ancora riuscito a conquistare un posto da titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Martinez Inter, altra chance da titolare con l’Atletico Madrid: può conquistare la fiducia di Chivu, il punto

In questa notizia si parla di: martinez - inter

Inter, Martinez ha superato la prova del 9: è lui il futuro della porta

Calciomercato Inter LIVE: si complica la pista Upamecano, Josep Martinez si prende il posto tra i pali per il futuro?

Ha distrutto l’Inter e non si tratta di Lautaro Martinez: nome shock

Romano: "L'Inter non ha bocciato Martinez. Da Caprile a Sommer: ecco la situazione. E su Upamecano..." - X Vai su X

Lautaro Martinez nella top 5 dei cannonieri all time dell'Inter 5 La rete segnata ieri sera contro la Cremonese permette all'argentino di scrivere una nuova pagina della storia nerazzurra Con 158 gol in tutte le competizioni il capitano ha raggiunto Cevenini - facebook.com Vai su Facebook

Romano SVELA: “Martinez? L’Inter prenderà un altro portiere” - “Martinez avrà ancora delle chance per dimostrare il suo valore e avere così la possibilità di restare all’Inter e giocarsi il posto con un altro portiere che arriverà l’anno prossimo. Come scrive passioneinter.com

Romano: "L'Inter non ha bocciato Martinez. Da Caprile a Sommer: ecco la situazione. E su Upamecano..." - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra non ha ancora preso una decisione ... Scrive msn.com