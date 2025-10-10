Martinez Inter altra chance da titolare con l’Atletico Madrid | può conquistare la fiducia di Chivu il punto

Internews24.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Martinez Inter, le ultime sul momento del portiere spagnolo ex Genoa dopo l’inizio di stagione con i nerazzurri. Tutti i dettagli. Josep Martinez avrà oggi una grande occasione nell’amichevole contro l’ Atletico Madrid per guadagnarsi spazio nella gerarchia dei portieri dell’ Inter secondo Tuttosport. Con Yann Sommer come estremo difensore titolare, Martinez avrà l’opportunità di mettersi in evidenza e dimostrare a Cristian Chivu di poter essere una valida alternativa. Finora, Martinez ha giocato due partite in campionato, ma non è ancora riuscito a conquistare un posto da titolare. 🔗 Leggi su Internews24.com

martinez inter altra chance da titolare con l8217atletico madrid pu242 conquistare la fiducia di chivu il punto

© Internews24.com - Martinez Inter, altra chance da titolare con l’Atletico Madrid: può conquistare la fiducia di Chivu, il punto

In questa notizia si parla di: martinez - inter

Inter, Martinez ha superato la prova del 9: è lui il futuro della porta

Calciomercato Inter LIVE: si complica la pista Upamecano, Josep Martinez si prende il posto tra i pali per il futuro?

Ha distrutto l’Inter e non si tratta di Lautaro Martinez: nome shock

martinez inter altra chanceRomano SVELA: “Martinez? L’Inter prenderà un altro portiere” - “Martinez avrà ancora delle chance per dimostrare il suo valore e avere così la possibilità di restare all’Inter e giocarsi il posto con un altro portiere che arriverà l’anno prossimo. Come scrive passioneinter.com

martinez inter altra chanceRomano: "L'Inter non ha bocciato Martinez. Da Caprile a Sommer: ecco la situazione. E su Upamecano..." - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la dirigenza nerazzurra non ha ancora preso una decisione ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Martinez Inter Altra Chance