Cos’è ‘Automated Wheelchair’? E’ una sedia a rotelle automatizzata, che può essere manovrata con i movimenti della testa e con comandi vocali, quindi utilizzabile anche da persone che non possono muovere mani e braccia. "Il progetto è nato nel 2022 grazie a un gruppo di nostri docenti di Robotica, generosi, competenti e con voglia di fare – ha spiegato il dirigente scolastico dell’Istituto Sarrocchi, Cecilia Martinelli (foto) –. A supportarli tanti studenti che, negli anni, hanno proposto idee. Il progetto non è concluso, lo stiamo ulteriormente sviluppando: vorremmo trasformare il prototipo in qualcosa di replicabile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Martinelli: "Un onore e un riconoscimento"