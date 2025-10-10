Martinelli | Un onore e un riconoscimento
Cos’è ‘Automated Wheelchair’? E’ una sedia a rotelle automatizzata, che può essere manovrata con i movimenti della testa e con comandi vocali, quindi utilizzabile anche da persone che non possono muovere mani e braccia. "Il progetto è nato nel 2022 grazie a un gruppo di nostri docenti di Robotica, generosi, competenti e con voglia di fare – ha spiegato il dirigente scolastico dell’Istituto Sarrocchi, Cecilia Martinelli (foto) –. A supportarli tanti studenti che, negli anni, hanno proposto idee. Il progetto non è concluso, lo stiamo ulteriormente sviluppando: vorremmo trasformare il prototipo in qualcosa di replicabile". 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: martinelli - onore
Per la Pets on Paradise è stato un onore accompagnare Easy nel suo ultimo viaggio. Buon Ponte! "Dolce e silenziosa compagna, con quegli occhi buoni ci hai insegnato l’amore semplice e profondo. Sarai per sempre nel nostro cuore, piccola anima gentile. - facebook.com Vai su Facebook
Martinelli: "Un onore e un riconoscimento" - E’ una sedia a rotelle automatizzata, che può essere manovrata con i movimenti della testa e ... Da msn.com
ASIA/EMIRATI ARABI UNITI - A Ras Al Khaimah la festa in onore del “Doctor Evangelicus” col Vescovo Martinelli nella chiesa giubilare di Sant’Antonio di Padova - A Ras Al Khaimah si celebra così quest’anno la festa in onore di Sant’Antonio di Padova, detto “Doctor Evangelicus”. Da fides.org