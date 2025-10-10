Martedì in discoteca un pomeriggio di divertimento allo Spazio211
Martedì in discoteca, la discoteca più inclusiva della città. Un'attività di interesse sociale dedicata principalmente a persone con disabilità e alle loro famiglie, ma adatta anche ai bambini, alle strutture, cooperative, associazioni e agli affidatari del territorio che se ne prendono cura. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: marted - discoteca
ALAN SORRENTI – INSTORE Martedì 7 ottobre – ore 17:00 Discoteca Laziale, Via Giolitti 263 – Roma Un appuntamento imperdibile con una delle voci più iconiche della musica italiana. Alan Sorrenti incontra i fan per presentare il suo nuovo progetto - facebook.com Vai su Facebook