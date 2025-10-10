Martedì 22 ottobre l’evento di presentazione del Rapporto ASviS 2025

Si terrà mercoledì 22 ottobre, dalle 10 alle 13, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma, l’evento di presentazione del Rapporto ASviS 2025 “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile ” (qui le precedenti edizioni). Realizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, grazie al contributo della sua rete di esperte ed esperti delle organizzazioni aderenti, il documento analizza il posizionamento del nostro Paese rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) a dieci anni dall’adozione dell’Agenda 2030, e fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora a livello globale, europeo e nazionale in ottica di sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it