Martedì 22 ottobre l’evento di presentazione del Rapporto ASviS 2025

Si terrà mercoledì 22 ottobre, dalle 10 alle 13, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma, l’evento di presentazione del Rapporto ASviS 2025 “L’Italia e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile ” (qui le precedenti edizioni). Realizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, grazie al contributo della sua rete di esperte ed esperti delle organizzazioni aderenti, il documento analizza il posizionamento del nostro Paese rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) a dieci anni dall’adozione dell’Agenda 2030, e fornisce un quadro delle iniziative introdotte finora a livello globale, europeo e nazionale in ottica di sostenibilità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Dopo l’episodio di martedì 7 ottobre il sindaco ha precisato che «non è prevista alcuna chiusura» - facebook.com Vai su Facebook
Pessime notizie per l’Inter: l’amichevole tra Argentina e Portorico, prevista per lunedì a Chicago, è stata spostata a martedì a Miami per motivi di sicurezza. Lautaro tornerà un giorno dopo rispetto al previsto - X Vai su X
Il 22 ottobre a Bruxelles il primo summit Ue-Egitto - Il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, insieme alla presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, rappresenteranno l'Ue al primo vertice Ue- Da ansa.it
