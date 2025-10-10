marta fascina torna alla camera

Marta Fascina, fidanzata vedova di Silvio Berlusconi, è tornata alla Camera. La deputata di Forza Italia, spesso criticata per il gran numero di assenze, ha partecipato appena al 5 per cento delle votazioni che si sono tenute a Montecitorio. Il suo ritorno in aula è coinciso con la votazione sul processo ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano per il caso Almasri. Fascina ha partecipato alle tre votazioni, che si sono poi concluse con la richiesta di processo respinta. Ma non ha partecipato alla quarta, quella sul Dpfp di Giancarlo Giorgetti. Come sottolineato da Dagospia, Fascina ha partecipato così soltanto al 5,73 per cento delle votazioni totali svoltesi alla Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

