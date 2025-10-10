Marotta la vigilessa Daniela Agostinelli irrompe nella casa del suo anziano vicino e sventa il raggiro del finto incidente | Soldi e gioielli erano già sul tavolo

Corriereadriatico.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MAROTTA Una vigilessa fuori servizio sventa la truffa dall?anziano vicino di casa. E? accaduto mercoledì pomeriggio in via Giove a Marotta. La donna si trovava a casa quando ha. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

marotta la vigilessa daniela agostinelli irrompe nella casa del suo anziano vicino e sventa il raggiro del finto incidente soldi e gioielli erano gi224 sul tavolo

© Corriereadriatico.it - Marotta, la vigilessa Daniela Agostinelli irrompe nella casa del suo anziano vicino e sventa il raggiro del finto incidente: «Soldi e gioielli erano già sul tavolo»

In questa notizia si parla di: marotta - vigilessa

Cerca Video su questo argomento: Marotta Vigilessa Daniela Agostinelli