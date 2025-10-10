MAROTTA Una vigilessa fuori servizio sventa la truffa dall?anziano vicino di casa. E? accaduto mercoledì pomeriggio in via Giove a Marotta. La donna si trovava a casa quando ha. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Marotta, la vigilessa Daniela Agostinelli irrompe nella casa del suo anziano vicino e sventa il raggiro del finto incidente: «Soldi e gioielli erano già sul tavolo»