Marotta la vigilessa Daniela Agostinelli irrompe nella casa del suo anziano vicino e sventa il raggiro del finto incidente | Soldi e gioielli erano già sul tavolo
MAROTTA Una vigilessa fuori servizio sventa la truffa dall?anziano vicino di casa. E? accaduto mercoledì pomeriggio in via Giove a Marotta. La donna si trovava a casa quando ha. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: marotta - vigilessa
Lutto a Sant’Arpino e #Frattamaggiore per la morte di Carmela Cipro, 30 anni appena. La donna, vigilessa in servizio presso il comando di Polizia Municipale di Fratta, è deceduta questa mattina. Era all’ottavo mese di gravidanza. Lascia un marito. Il sindaco d - facebook.com Vai su Facebook