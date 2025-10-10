Marito ubriaco picchia moglie durante ennesima lite arrestato

Tempo di lettura: 2 minuti Calci e botte alla moglie colpevole solo di esistere: è successo a Ercolano, in provincia di Napoli, dove ieri sera i carabinieri hanno arrestato un 63enne. Alle 22 di ieri i carabinieri della locale Tenenza, allertati dal 112, intervengono in un’abitazione dove era stata segnalata una lite in famiglia. L’uomo che vi abita è già noto alle forze dell’ordine, i militari chiedono subito il supporto di un’altra gazzella e arriva anche una pattuglia della stazione di Portici. Ad aprire la porta la vittima. La signora, 60enne, non proferisce parola: ha la bocca piena di sangue, sul pavimento c’è sangue ovunque e le urla di un uomo continuano a terrorizzare la donna anche in presenza dei carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Marito ubriaco picchia moglie durante ennesima lite, arrestato

