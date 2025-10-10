Marito morto con il Covid | vedova costretta a restituire 200mila euro
Risarcita per la morte del marito, oggi è costretta a restituire tutto. Ribaltando la sentenza di primo grado, la Corte di appello di Bologna ha deciso che una donna, madre di due figli minori e vedova di un uomo morto per le conseguenze del Covid a marzo 2020, dovrà restituire 200mila euro all’assicurazione che era stata condannata a pagare il premio. L’uomo lavorava in una concessionaria di automobili. Il tribunale di Pama aveva accolto le tesi del legale della famiglia, l’avvocata Francesca Barbuti, disponendo il pagamento. Ma i giudici della Corte di appello hanno invece ribaltato il verdetto, condannando la vedova anche a pagare le spese legali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
