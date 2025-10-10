"Infrastrutture materiali e immateriali, innovazione, formazione di giovani, donne, ultra sessantacinquenni e una immigrazione legale e gestita". È quanto servirà alle Marche per affrontare le sfide dei prossimi decenni secondo Mario Baldassarri, tra i maggiori economisti italiani, già vice ministro all’economia nei governi Berlusconi e ora presidente dell’Istao, istituto che di recente ha elaborato il terzo rapporto sulle Marche. "La regione – spiega Baldassarri – ha vissuto fino al 2022 un bradisismo economico, perdendo lentamente terreno, con il risultato che dopo quindici anni è diventata una regione in transizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mario Baldassarri: "Una Quadrilatero all’anno per uscire dall’isolamento"