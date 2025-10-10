Lucca, 10 ottobre 2025 – Una persona appena maggiorenne è stata denunciata dai carabinieri per spaccio e anche omissione di soccorso dopo il malore accusato da una studentessa minorenne. È accaduto nei giorni scorsi in provincia di Lucca, secondo quanto spiega l'Arma in una nota. I militari sono intervenuti appunto in seguito al malore della ragazza che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari essendo rimasta “intossicata dalla marijuana contenuta in uno spinello acquistato e fumato insieme ad altre due compagne nei pressi dell'Istituto scolastico. Le immediate indagini condotte dai militari” hanno permesso “in breve tempo di risalire all'identità del presunto spacciatore”, una persona appena maggiorenne che è stata denunciata oltre che per spaccio anche per omissione di soccorso: si sarebbe allontanata “senza curarsi del malore manifestato dalla ragazza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Marijuana fuori da scuola, minorenne accusa un malore: pusher denunciato