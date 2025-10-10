Mariano Prank coinvolto in un grave incidente stradale | Sto bene a parte qualche punto in fronte
L'annuncio sui social. Il content creator Mariano Orefice, conosciuto online come Mariano Prank, ha raccontato di essere rimasto coinvolto in un incidente d'auto. La notizia è arrivata tramite alcune Instagram stories pubblicate nelle ultime ore, in cui l'influencer si è mostrato con il volto tumefatto e un collare cervicale. " Sto bene, a parte qualche punto in fronte," ha spiegato ai suoi follower, aggiungendo di aver riportato "una frattura al naso, al collo e a una costola". Nonostante le ferite, Mariano ha mantenuto un tono sereno: " Prendiamola col sorriso. Mi si sono spaccati gli occhiali in faccia, ma sto bene.
