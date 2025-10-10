Maria Sharapova ha guadagnato 39 milioni col tennis oggi è diventata molto più ricca | come ha fatto

Maria Sharapova ha guadagnato 38 milioni di dollari di premi nel tennis, ma tra sponsorizzazioni e investimenti attualmente ha un patrimonio superiore ai 200 milioni. Ampio il suo patrimonio immobiliare. Recentemente ha ceduto una sua villa a Luka Doncic. 🔗 Leggi su Fanpage.it

