maria madre della chiesa la festa di boschetto

Il quartiere di Boschetto è in festa. Nella chiesa immersa nel rione verde di Cesenatico, adiacente il parco di Levante, entra nel vivo la festa intitolata a Santa Maria Madre della chiesa. Stasera, dalle 20.30 si terrà la preghiera del rosario per la pace. Domenica alle 10 ci sarà una processione che unisce due chiese; si partirà infatti dalla chiesa di San Giuseppe sulla vena Mazzarini all'altezza del ponte di via Bologna, con la statua della Madonna, per poi percorrere il ponte, dove il corteo imboccherà a sinistra viale Cesare Abba, quindi un breve tratto di via Milano, viale XXV Luglio, via Torino, viale Cesare Abba, via Sassari, via Gastone Sozzi, via Zara e nuovamente viale Cesare Abba, nell'ultimo tratto, passando davanti all'ospedale sino a raggiungere la chiesa prospiciente.

