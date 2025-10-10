Maria Grazia Cucinotta | Trent’anni di matrimonio e ancora innamorati Ho le rughe ma mi piaccio di più
Maria Grazia Cucinotta celebra sui social un traguardo importante: trent’anni di matrimonio con il marito Giulio Violati. L’attrice messinese ha condiviso alcune immagini della loro vita insieme, accompagnandole con una dedica piena d’amore: “30 anni di matrimonio. Eravamo due ragazzini innamorati e così siamo rimasti nonostante gli anni. Non è stato facile, ma ci siamo ritrovati sempre,. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: maria - grazia
Morta Maria Grazia Maioli: “Energica e schietta. Sono sue le scoperte più importanti”
Maria Grazia Cucinotta inaugura la 20esima edizione della rassegna CineNostrum
L'incendio che ha distrutto la sede della comunità "Porta aperta", suor Maria Grazia: "Ripartiremo più forti di prima"
Maria Grazia Cucinotta festeggia 30 anni di nozze: "Ho le rughe" #mariagraziacucinotta #10ottobre https://tgcom24.mediaset.it/people/maria-grazia-cucinotta-30-anni-nozze-rughe_104470913-202502k.shtml… - X Vai su X
Maria Grazia Cucinotta - facebook.com Vai su Facebook
Maria Grazia Cucinotta: “Trent’anni di matrimonio e ancora innamorati. Ho le rughe, ma mi piaccio di più” - Maria Grazia Cucinotta celebra sui social un traguardo importante: trent’anni di matrimonio con il marito Giulio Violati . Lo riporta msn.com
Maria Grazia Cucinotta festeggia 30 anni di nozze: “Ho le rughe e piaccio di più” - Maria Grazia Cucinotta festeggia 30 anni di nozze: “Ho le rughe e piaccio di più”. Come scrive msn.com