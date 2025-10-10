Maria Grazia Cucinotta | Trent’anni di matrimonio e ancora innamorati Ho le rughe ma mi piaccio di più

Maria Grazia Cucinotta celebra sui social un traguardo importante: trentanni di matrimonio con il marito Giulio Violati. L’attrice messinese ha condiviso alcune immagini della loro vita insieme, accompagnandole con una dedica piena d’amore: “30 anni di matrimonio. Eravamo due ragazzini innamorati e così siamo rimasti nonostante gli anni. Non è stato facile, ma ci siamo ritrovati sempre,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

