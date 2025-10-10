Maria Esposito sarà Melania Rea nella serie HBO sul caso Parolisi

Chi pensava che Maria Esposito sarebbe rimasta ingabbiata per sempre nel ruolo di Rosa Ricci, dovrà ricredersi, perchè l’attrice di Mare Fuori è stata scelta per interpretare un personaggio ben più forte, reale, che nessuno ha mai dimenticato: Melania Rea, brutalmente uccisa dal marito nel 2011. Stando a quanto riporta Adnkronos, la sua storia diventerà un crime in quattro episodi per HBO, che già ha portato in scena un altro caso giudiziario italiano, quello di Enzo Tortora, nella serie Portobello, in uscita il prossimo anno. Il titolo provvisorio dovrebbe essere semplicemente Melania e ad interpretare il suo assassino, Stefano Parolisi, sarà Daniele Rienzo, visto di recente in Uonderbois e Parthenope; Carmen Pommella e Fabio De Caro dovrebbero, invece, interpretare i genitori della vittima, a cui è stata affidata la nipotina Vittoria dopo l’arresto del padre, condannato a vent’anni di carcere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

