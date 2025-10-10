Maria Esposito sarà Melania Rea nella serie HBO sul caso Parolisi
Chi pensava che Maria Esposito sarebbe rimasta ingabbiata per sempre nel ruolo di Rosa Ricci, dovrà ricredersi, perchè l’attrice di Mare Fuori è stata scelta per interpretare un personaggio ben più forte, reale, che nessuno ha mai dimenticato: Melania Rea, brutalmente uccisa dal marito nel 2011. Stando a quanto riporta Adnkronos, la sua storia diventerà un crime in quattro episodi per HBO, che già ha portato in scena un altro caso giudiziario italiano, quello di Enzo Tortora, nella serie Portobello, in uscita il prossimo anno. Il titolo provvisorio dovrebbe essere semplicemente Melania e ad interpretare il suo assassino, Stefano Parolisi, sarà Daniele Rienzo, visto di recente in Uonderbois e Parthenope; Carmen Pommella e Fabio De Caro dovrebbero, invece, interpretare i genitori della vittima, a cui è stata affidata la nipotina Vittoria dopo l’arresto del padre, condannato a vent’anni di carcere. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
In questa notizia si parla di: maria - esposito
A Napoli le riprese del film “Io sono Rosa Ricci” con Maria Esposito: nuovo set a via Pigna
Riprese di Mare Fuori 6 in corso, la reazione di Maria Esposito e Manuele Velo dopo aver letto il copione
Mare fuori 2023: trama, cast e colpi di scena tra Maria Esposito e Manuele Velo
Dal piccolo al grande schermo, Maria Esposito ci racconta il suo personaggio in #IoSonoRosaRicci, in anteprima al #Roff20 e nei cinema dal 30 ottobre. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci. Prodotto da Picomedia con Ra - facebook.com Vai su Facebook
Dal piccolo al grande schermo, Maria Esposito ci racconta il suo personaggio in #IoSonoRosaRicci, in anteprima al #Roff20 e nei cinema dal 30 ottobre. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci. - X Vai su X
Maria Esposito sarà Melania Rea nella nuova serie HBO, Daniele Rienzo nel ruolo di Parolisi - Dopo il successo di Mare Fuori, Maria Esposito è pronta a cimentarsi in un ruolo completamente diverso vestendo i panni di Melania Rea, vittima di uno ... Come scrive fanpage.it
Il “caso Rea” diventa serie: Maria Esposito protagonista nei panni di Melania - Hbo ha scelto due storie di cronaca nera e giudiziaria che hanno segnato l'Italia per il suo sbarco produttivo nel nostro Paese. Si legge su msn.com