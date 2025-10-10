Maria Esposito sarà Melania Rea nella nuova serie HBO Daniele Rienzo nel ruolo di Parolisi

Dopo il successo di Mare Fuori, Maria Esposito è pronta a cimentarsi in un ruolo completamente diverso vestendo i panni di Melania Rea, vittima di uno degli omicidi più discussi negli ultimi anni. A vestire i panni di Salvatore Parolisi sarà Daniele Rienzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: maria - esposito

A Napoli le riprese del film “Io sono Rosa Ricci” con Maria Esposito: nuovo set a via Pigna

Riprese di Mare Fuori 6 in corso, la reazione di Maria Esposito e Manuele Velo dopo aver letto il copione

Mare fuori 2023: trama, cast e colpi di scena tra Maria Esposito e Manuele Velo

Dal piccolo al grande schermo, Maria Esposito ci racconta il suo personaggio in #IoSonoRosaRicci, in anteprima al #Roff20 e nei cinema dal 30 ottobre. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci. Prodotto da Picomedia con Ra - facebook.com Vai su Facebook

Dal piccolo al grande schermo, Maria Esposito ci racconta il suo personaggio in #IoSonoRosaRicci, in anteprima al #Roff20 e nei cinema dal 30 ottobre. Con Maria Esposito, Andrea Arcangeli e con Raiz. Regia di Lyda Patitucci. - X Vai su X

Maria Esposito sarà Melania Rea nella nuova serie HBO, Daniele Rienzo nel ruolo di Parolisi - Dopo il successo di Mare Fuori, Maria Esposito è pronta a cimentarsi in un ruolo completamente diverso vestendo i panni di Melania Rea, vittima di uno ... Scrive fanpage.it

Il “caso Rea” diventa serie: Maria Esposito protagonista nei panni di Melania - Hbo ha scelto due storie di cronaca nera e giudiziaria che hanno segnato l'Italia per il suo sbarco produttivo nel nostro Paese. Riporta msn.com