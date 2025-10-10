Maria Esposito è Melania Rea nella nuova serie HBO sul caso Parolisi | cast regia e riprese

La storia di Melania Rea diventa una miniserie HBO: nel ruolo della giovane donna uccisa nel 2011 ci sarà Maria Esposito, pronta a lasciare alle spalle l’iconico personaggio di Rosa Ricci per misurarsi con un racconto di forte impatto civile. A interpretare Stefano Parolisi sarà Daniele Rienzo, mentre la regia è affidata a Stefano Mordini. Il progetto nasce come crime in quattro episodi e punta a ricostruire uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Maria Esposito sarà Melania Rea nela miniserie HBO sul caso Parolisi, diretta da Stefano Mordini Indice. Maria Esposito interpreta Melania Rea: titolo, episodi, cast Il cast: protagonisti e ruoli chiave. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

