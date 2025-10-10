Maria Esposito è Melania Rea nella nuova serie HBO sul caso Parolisi | cast regia e riprese

Atomheartmagazine.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia di Melania Rea diventa una miniserie HBO: nel ruolo della giovane donna uccisa nel 2011 ci sarà Maria Esposito, pronta a lasciare alle spalle l’iconico personaggio di Rosa Ricci per misurarsi con un racconto di forte impatto civile. A interpretare Stefano Parolisi sarà Daniele Rienzo, mentre la regia è affidata a Stefano Mordini. Il progetto nasce come crime in quattro episodi e punta a ricostruire uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Maria Esposito sarà Melania Rea nela miniserie HBO sul caso Parolisi, diretta da Stefano Mordini Indice. Maria Esposito interpreta Melania Rea: titolo, episodi, cast Il cast: protagonisti e ruoli chiave. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

maria esposito 232 melania rea nella nuova serie hbo sul caso parolisi cast regia e riprese

© Atomheartmagazine.com - Maria Esposito è Melania Rea nella nuova serie HBO sul caso Parolisi: cast, regia e riprese

In questa notizia si parla di: maria - esposito

A Napoli le riprese del film “Io sono Rosa Ricci” con Maria Esposito: nuovo set a via Pigna

Riprese di Mare Fuori 6 in corso, la reazione di Maria Esposito e Manuele Velo dopo aver letto il copione

Mare fuori 2023: trama, cast e colpi di scena tra Maria Esposito e Manuele Velo

maria esposito 232 melaniaMaria Esposito sarà Melania Rea nella nuova serie HBO, Daniele Rienzo nel ruolo di Parolisi - Dopo il successo di Mare Fuori, Maria Esposito &#232; pronta a cimentarsi in un ruolo completamente diverso vestendo i panni di Melania Rea, vittima di uno ... Da fanpage.it

maria esposito 232 melaniaMaria Esposito sarà Melania Rea nella serie HBO sul caso Parolisi - È uno dei casi di femminicidio più (tristemente) noti in Italia. Si legge su davidemaggio.it

Cerca Video su questo argomento: Maria Esposito 232 Melania