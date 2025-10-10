Maria Esposito diventa Melania Rea | la serie per HBO sul caso di cronaca nera

Ildifforme.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

HBO sta lavorando ad una serie sul caso di cronaca nera che riguarda la storia di Melania Rea, ad interpretarla Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci di Mare Fuori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

maria esposito diventa melaniaIl “caso Rea” diventa serie: Maria Esposito protagonista nei panni di Melania - Hbo ha scelto due storie di cronaca nera e giudiziaria che hanno segnato l'Italia per il suo sbarco produttivo nel nostro Paese. Riporta msn.com

maria esposito diventa melaniaLa storia di Melania Rea diventa una serie, Maria Esposito sarà la protagonista - Dopo il successo della serie Portobello diretta da Marco Bellocchio, HBO prepara il suo vero debutto produttivo in Italia ... Come scrive internapoli.it

