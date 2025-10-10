Maria Esposito diventa Melania Rea | la serie per HBO sul caso di cronaca nera

HBO sta lavorando ad una serie sul caso di cronaca nera che riguarda la storia di Melania Rea, ad interpretarla Maria Esposito, la celebre Rosa Ricci di Mare Fuori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maria Esposito diventa Melania Rea: la serie per HBO sul caso di cronaca nera

maria - esposito

