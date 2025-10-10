Maria Esposito da Mare Fuori alla HBO | sarà Melania Rea nella serie sul caso Parolisi

Sulle fondamenta di Mare Fuori, Maria Esposito sta costruendo una carriera molto interessante, che è giunta ora a uno snodo cruciale. L’attrice napoletana si sta infatti preparando a un ruolo davvero importante per lei. Lasciata da parte Rosa Ricci, personaggio per il quale sarà riconosciuta ancora per molti anni, sta per interpretare Melania Rea in una serie Tv HBO sul caso Parolisi. Una vicenda drammatica e ben nota, che ha lasciato il segno. Serie HBO per Maria Esposito. Dalla Rai a una produzione HBO, la stessa di Game of Thrones per intenderci. Una collaborazione intercontinentale per portare sullo schermo il complesso e atroce caso di Melania Rea, uccisa dal marito Stefano Parolisi nel 2011. 🔗 Leggi su Dilei.it

