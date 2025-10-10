Maria De Filippi ha provato a salvare il nostro amore | la conduttrice a cena con Filippo Bisciglia e Paola Camassa poco prima della loro rottura

“C’è posta per” Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Non è una nuova puntata di “C’è Posta Per Te”, il programma in cui Maria De Filippi riappacifica, o almeno ci prova, liti familiari. L’incontro tra Bisciglia, Camassa e “Queen Mary” assomiglia più a un falò di confronto, giusto per utilizzare un termine ‘mariano’, che però non si è concluso, per ora, con un lieto fine. I tre, come riporta Diva e Donna, sono stati avvistati fuori da un ristorante romano. C’è chi ha speculato sulle reale motivazioni della cena, e, secondo il settimanale che titola “Maria ha provato a salvare il nostro amore”, si sarebbe trattata di una cena voluta da Maria per riavvicinare i due, sull’orlo di una crisi relazionale poi rivelatasi irreparabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

