Maria Cristina Gallo si è arresa al tumore e alla mala sanità
Maria Cristina Gallo ha concluso la sua grande lotta per la vita. A 56 anni, la professoressa che aveva denunciato i lunghi ritardi nella consegna degli esami istologici dopo una biopsia eseguita per una grave malattia è morta. Maria Cristina Gallo, 8 mesi per un referto. Dopo il prelievo del tessuto da analizzare, la donna ha ottenuto il referto ben otto mesi dopo,. Dalla sua denuncia era nata un’inchiesta della Procura di Trapani, tuttora in corso, che vede dieci medici indagati. L’esame istologico era stato richiesto nel dicembre 2023, dopo che la donna aveva subito un’isterectomia. L’esito arrivò solo nell’agosto 2024, quando però il quadro clinico era ormai compromesso, con metastasi diffuse. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Dolore profondo per la morte di Maria Cristina Gallo. È inaccettabile che nel 2025 si possa perdere la vita dopo mesi di attesa per un referto istologico. È il simbolo del collasso della sanità siciliana e delle diseguaglianze prodotte dai continui tagli alla sanità - X Vai su X
