Maria Cristina Gallo morta la professoressa di 57 anni che denunciò i ritardi degli esami istologici

È morta di cancro a Mazara del Vallo, nel Trapanese, la professoressa di 57 anni Maria Cristina Gallo che, nei mesi scorsi, denunciò i ritardi anche di due anni, nella consegna degli esami istologici dei pazienti oncologici all’Asp di Trapani. Lo scandalo portò alle dimissioni dell’allora direttore generale Maurizio Croce. Nel suo caso, l’esame istologico fu richiesto nel dicembre 2023 dopo un intervento. L’esito arrivò nell’ agosto 2024 quando ormai il quadro clinico era compromesso con metastasi diffuse. Sullo scandalo dei ritardi sta indagando la procura di Trapani.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

