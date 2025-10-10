Maria Cristina Gallo morta a Mazara del Vallo ricevette referti degli esami con mesi di ritardo | 10 indagati

È morta a 56 anni Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo che denunciò lo scandalo dei referti in ritardo a Trapani.

È morta Maria Cristina Gallo, la prof che aveva denunciato lo scandalo degli esami istologici in ritardo a Trapani - È morta Maria Cristina Gallo, la professoressa di Mazara del Vallo (Trapani) che ha avuto il coraggio di denunciare per prima e pubblicamente lo scandalo dei ritardi nei referti istologici dell’Asp di ... ilfattoquotidiano.it scrive

Maria Cristina Gallo, morta la professoressa di 57 anni che denunciò i ritardi degli esami istologici - È morta di cancro a Mazara del Vallo, nel Trapanese, la professoressa di 57 anni Maria Cristina Gallo che, nei mesi scorsi, denunciò i ritardi anche di due ... Scrive lapresse.it