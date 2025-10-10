Maria Cristina Gallo e la biopsia arrivata 8 mesi dopo addio alla prof combattente di Mazara
Trapani, 10 ottobre 2025 – Maria Cristina Gallo non ce l’ha fatta. L’insegnante siciliana che aveva denunciato ritardi nei risultati di un esame istologico è morta questa notte a Mazara del Vallo. Un presunto caso di malasanità su cui sta indagando la procura di Trapani, che proprio dopo la segnalazione di Gallo aveva aperto un’inchiesta: nel registro degli indagati ci sono 10 medici. Maria Cristina si sarebbe potuta salvare se la diagnosi non fosse arrivata 8 mesi dopo la biopsia? Lei ne era convinta. “Se io avessi avuto il referto del mio banale fibroma subito non avrei avuto metastasi – diceva Gallo, come ricorda l’amico Giorgio Mulè, vicepresidente alla Camera di Forza Italia – non sarei stata al quarto stadio, con il rischio di morire”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
