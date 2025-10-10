Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace Il Comitato | Trump? Decidiamo sulla volonta di Alfred

Feedpress.me | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comitato Norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel Per LaPace 2025 a Maria Corina Machado, leader delle forze democratiche del Venezuela. Il premio "per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". Negli ultimi giorni era stato fatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

maria corina machado vince il premio nobel per la pace il comitato trump decidiamo sulla volonta di alfred

© Feedpress.me - Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace. Il Comitato: "Trump? Decidiamo sulla volonta di Alfred"

In questa notizia si parla di: maria - corina

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace

A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace

maria corina machado vinceMaría Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è - A Oslo è stato annunciato il prestigioso riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. Segnala tg24.sky.it

maria corina machado vinceMaria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace - Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maria Corina Machado Vince