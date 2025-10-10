Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace Il Comitato | Trump? Decidiamo sulla volonta di Alfred

Il Comitato Norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel Per LaPace 2025 a Maria Corina Machado, leader delle forze democratiche del Venezuela. Il premio "per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". Negli ultimi giorni era stato fatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

