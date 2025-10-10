Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace Il Comitato | Trump? Decidiamo sulla volonta di Alfred
Il Comitato Norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il Premio Nobel Per LaPace 2025 a Maria Corina Machado, leader delle forze democratiche del Venezuela. Il premio "per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". Negli ultimi giorni era stato fatto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: maria - corina
Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela
María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace
A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace
Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado, oppositrice di Maduro in Venezuela - X Vai su X
Il Nobel per la Pace è stato assegnato all'oppositrice venezuelana María Corina Machado. A consegnare il premio una commissione di cinque persone, eletta dal Parlamento norvegese, a Oslo. Il premio, questo l'annuncio, va a una "coraggiosa e impegnata p - facebook.com Vai su Facebook
María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è - A Oslo è stato annunciato il prestigioso riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. Segnala tg24.sky.it
Maria Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace - Il premio Nobel per la pace è stato assegnato all'attivista venezuelana Maria Corina Machado. Riporta ansa.it