María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025

L'annuncio ufficiale da Oslo. Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a María Corina Machado, figura simbolo dell'opposizione venezuelana e del suo impegno per la democrazia e i diritti civili nel suo Paese. L'annuncio è arrivato oggi, 10 ottobre, dal Comitato Nobel norvegese. Sfuma così la possibilità di vittoria per Donald Trump, che aveva più volte espresso il desiderio di ricevere il riconoscimento, soprattutto dopo il recente accordo per la pace a Gaza tra Israele e Hamas. Cosa prevede il premio. Come dichiarato dal portavoce Erik Aasheim, per l'edizione 2025 sono stati 338 i candidati, di cui 244 persone e 94 organizzazioni.

