María Corina Machado vince il Nobel per la Pace

La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado "per il suo instancabile lavoro a favore dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". L'oppositrice di Maduro ha dedicato anni alla causa della libertà del popolo venezuelano, contro la rigida presa del potere da parte del regime di Nicolas Maduro.

