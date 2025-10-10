María Corina Machado vince il Nobel per la Pace 2025
Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato assegnato a María Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana e figura simbolo della resistenza civile contro il regime di Nicolás Maduro. La decisione del Comitato norvegese rappresenta un riconoscimento alla lotta pacifica per la democrazia e i diritti umani in un Paese dove la libertà politica è . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
