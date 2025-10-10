Maria Corina Machado, simbolo di speranza e democrazia, è stata insignita del Premio Nobel per la Pace 2025. La sua dedizione instancabile e il suo impegno nella lotta per i diritti umani e la giustizia sociale l'hanno resa un'icona di cambiamento e progresso. Con una carriera dedicata alla promozione della libertà e della dignità umana, Machado continua a ispirare generazioni nella ricerca di un futuro migliore per tutti. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

Maria Corina Machado vince il Nobel per la Pace 2025: Un Traguardo Storico