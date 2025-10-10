María Corina Machado vince il Nobel per la Pace

La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Premio Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado "per il suo instancabile lavoro a favore dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". L'oppositrice di Maduro ha dedicato anni alla causa della libertà del popolo venezuelano, contro la rigida presa del potere da parte del regime di Nicolas Maduro. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - María Corina Machado vince il Nobel per la Pace

In questa notizia si parla di: corina - machado

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace

A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace

#TG2000 - #Nobel per la #pace a #MaríaCorinaMachado, attivista venezuelana per i diritti umani #10ottobre #Machado #NobelPeacePrize #NobelPrize #Venezuela #NEWS #TV2000 @RetePaceDisarmo @Mosaicodipace @tg2000it - X Vai su X

Il Nobel per la Pace è stato assegnato all'oppositrice venezuelana María Corina Machado. A consegnare il premio una commissione di cinque persone, eletta dal Parlamento norvegese, a Oslo. Il premio, questo l'annuncio, va a una "coraggiosa e impegnata p - facebook.com Vai su Facebook

María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è - A Oslo è stato annunciato il prestigioso riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. Si legge su tg24.sky.it

María Corina Machado, chi è la vincitrice del premio Nobel per la Pace: "lady di ferro", attivista e oppositrice di Maduro - La nomina è stata data a «una coraggiosa e impegnata paladina della pace: a una donna ... ilgazzettino.it scrive