María Corina Machado riceve il premio Nobel per la Pace 2025

María Corina Machado è aggiudicata il Nobel per la pace 2025, il prestigioso riconoscimento da parte del Comitato norvegese. 🔗 Leggi su Wired.it
Venezuela, cosa sta succedendo? Arrestata (e poi liberata) la leader dell'opposizione Maria Corina Machado. Chi è - È uscita dalla clandestinità per partecipare alle manifestazioni anti- Da ilmessaggero.it
María Corina Machado e Edmundo González vincono il Premio Sacharov 2024 - Il Parlamento europeo ha assegnato agli oppositori venezuelani María Corina Machado e Edmundo González Urrutia il Premio Sacharov per la libertà di pensiero "per la loro coraggiosa lotta per ... Riporta ilfoglio.it