María Corina Machado riceve il premio Nobel per la Pace 2025

María Corina Machado è aggiudicata il Nobel per la pace 2025, il prestigioso riconoscimento da parte del Comitato norvegese. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - María Corina Machado riceve il premio Nobel per la Pace 2025

In questa notizia si parla di: corina - machado

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace

A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace

MARIA CORINA MACHADO - PRESIDENTA VENEZUELA - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, cosa sta succedendo? Arrestata (e poi liberata) la leader dell'opposizione Maria Corina Machado. Chi è - È uscita dalla clandestinità per partecipare alle manifestazioni anti- Da ilmessaggero.it

María Corina Machado e Edmundo González vincono il Premio Sacharov 2024 - Il Parlamento europeo ha assegnato agli oppositori venezuelani María Corina Machado e Edmundo González Urrutia il Premio Sacharov per la libertà di pensiero "per la loro coraggiosa lotta per ... Riporta ilfoglio.it