María Corina Machado premio Nobel per la pace 2025 | Una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia

Per ragioni di sicurezza l'attivista venezuelana potrebbe non essere a Oslo in dicembre per la consegna del riconoscimento. Da un anno vive in clandestinità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - María Corina Machado, premio Nobel per la pace 2025: «Una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia»

In questa notizia si parla di: corina - machado

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace

A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace

Il Nobel per la Pace è stato assegnato all'oppositrice venezuelana María Corina Machado. A consegnare il premio una commissione di cinque persone, eletta dal Parlamento norvegese, a Oslo. Il premio, questo l'annuncio, va a una "coraggiosa e impegnata p - facebook.com Vai su Facebook

María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è - A Oslo è stato annunciato il prestigioso riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. Segnala tg24.sky.it

María Corina Machado vince il premio Nobel per la Pace: chi è l'attivista politica venezuelana oppositrice di Maduro - La nomina è stata data a «una coraggiosa e impegnata paladina della pace: a una donna ... Secondo msn.com